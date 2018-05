Si finge invalida totale, ma è sanissima: ripresa a fare la spesa (e non solo) | Video

Per lo Stato era invalida al 100% con riconosciuti ed importanti limiti alla vista, motori e cognitivi. La Guardia di Finanza di Torino, invece, ha constatato che era in grado di svolgere ogni normale attività, senza necessità di alcun ausilio.

Protagonista della vicenda una 60enne di Avigliana che è stata pedinata e videoripresa dai finanzieri della Compagnia di Susa mentre disinvolta, passeggiava per le vie della città, attraversava incroci e vie trafficate, oppure al supermercato, intenta a scegliere i prodotti da acquistare, controllandone attentamente il prezzo e scadenze, e ancora, mentre giocava al lotto o acquistava sigarette, il tutto, senza il bisogno di alcun aiuto. Per i medici la donna necessitava di assistenza 24 ore su 24, in quanto risultava incapace di muoversi autonomamente, con problemi di vista e cognitivi.

La donna è riuscita, per oltre 7 anni, a percepire indebitamente un assegno di invalidità e di accompagnamento per un totale di circa 70.000 euro, beneficiando anche di esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari. I finanzieri, che hanno denunciato la 70enne alla Procura della Repubblica di Torino, per truffa aggravata ai danni dello Stato, hanno anche sequestrato oltre 60.000 euro, frutto del raggiro allo Stato.

La notizia su TorinoToday