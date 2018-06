La strada diventa un fiume, donna resta bloccata con l'auto

In Piemonte piogge, grandine e bombe d'acqua stanno creando non pochi disagi. A Rosta, per esempio, si è creato un vero e proprio fiume nella zona tra Strada Ponata, Via Stazione, Via XX Settembre, Via Nino Costa, Vicolo Chianale, piazza stazione, Strada antica di Buttigliera. Gli utenti di facebook si dividono tra chi si arrende alla potenza del maltempo e tra chi vorrebbe maggiore manutenzione dei tombini. C'è anche chi ci prova e si avventura in mezzo al "mar di Rosta", ma con risultati deludenti.

La notizia su TorinoToday