Ecco come agiva il ladro sospettato di aver svaligiato un centinaio di case (video)

In totale i furti denunciati sono un centinaio, per la maggior parte messi a segno tra le vie di Mestre, oltre ad alcuni tra Marghera e Spinea. L'autore, secondo gli investigatori del commissariato di via Ca' Rossa, è quasi sicuramente sempre lui: Koba Korsantia, georgiano di 42 anni senza fissa dimora che è stato arrestato ieri su ordinanza di custodia cautelare. I colpi stati tutti eseguiti tra gennaio e agosto ma è soprattutto nei primi mesi dell'anno che il ladro si sarebbe "scatenato", passando da un appartamento all'altro e svaligiandone anche tre o quattro a notte.

Furti in appartamento a Mestre

La tecnica era sempre la stessa: il ladro faceva dei sopralluoghi durante il giorno, poi tornava con l'oscurità e riusciva a introdursi nelle abitazioni grazie a una scheda di plastica con cui apriva le porte di ingresso, senza scassinarle.