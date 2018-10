Le Iene | Il servizio sul Festival di Yulin, il mercato della carne di cane (VIDEO NON CENSURATO)

(Yulin, il mercato della carne di cane - NON CENSURATO)

Le Iene sono entrate nel mercato della carne di cane in Cina. Il servizio - che ha dato adito alle critiche del pubblico che non ha apprezzato le risate delle inviate Giilia Innocenzi e Francesca Di Stefano - è in questo video riproposto nella versione NON CENSURATA della macellazione della carne. Se ne sconsiglia, pertanto, la visione ai lettori più sensibili.