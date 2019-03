Lite in strada con le vanghe, poi un'auto investe due pedoni e scappa (video)

Due giovani nigeriani sono stati investiti di proposito da un'auto in via Calvi, a Torino. L'episodio è avvenuto venerdì sera al culmine di una lite. Come mostra un video pubblicato da TorinoToday, alcuni uomini imbracciavano delle vanghe. Potrebbe essersi trattato di un diverbio tra spacciatori e cliente, ma al momento le indagini sono in corso.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'investitore, che guidava un'utilitaria di colore blu, è invece fuggito facendo perdere le proprie tracce.