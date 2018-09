"Costretta a scegliere tra la casa e mio figlio", l’appello di Barbara: disoccupata sotto sfratto

Le lancette dell’orologio avvicinano l’ora che più fa paura. L’abitazione di Porto Recanati dove Barbara Bresciani, 49 anni, vive con il figlio Leonardo sarà presto battuta all’asta. La mancanza di un lavoro stabile ha impedito alla donna di pagare il mutuo e l’ha costretta ad arrabattarsi con occupazioni saltuarie per mantenere gli studi di Leonardo, un brillante allievo dell’Istituto Tecnico Economico di Loreto il cui talento ha accompagnato i compagni a vincere un concorso e a incontrare Mario Draghi a Francoforte. L’ultimo impiego di Barbara è terminato con l’estate, due mesi come cuoca in uno stabilimento balneare e ora rischia di dover dormire in macchina.

Servizio di Gino Bove (AnconaToday)