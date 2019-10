Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

Alla Coin di Piazzale Appio la conduttrice, campionessa di ascolti su Rai Uno con 'Domenica In', presenta al pubblico l'ultima collezione Autunno/Inverno 2019 per Luisa Viola, a cui è dedicato un temporary shop per il brand del Gruppo Miroglio. "La moda è un ritorno alle origini per me, che da ragazza vendevo abiti a Campo de' Fiori - racconta a Today - Tutto quello che ho fatto è assolutamente simile alla mia personalità. Mi occupo di ogni capo, dai tessuti al modello, scegliendo sempre ciò che indosserei io". Nella capsule collection un velato omaggio agli anni Ottanta, rivisitati in chiave chic: tocchi di luce in tutti gli abiti, dal leggings ai dettagli del parka, mentre nella maglieria fili di micropailettes si intrecciano a filati dalla caduta fluida. E, a pochi giorni dal compleanno del prossimo 20 settembre, la 'signora della domenica' fa un bilancio, tra l'amore del marito Nicola Carraro e il nuovo programma in partenza 'La porta dei sogni': "Non ho mai lavorato così tanto, ma la priorità resta la famiglia"