Massimo Di Carlo: "Io, imprenditore-attore, sono Mark Caltagirone. Tutti mi chiedono del film di Ippoliti" (VIDEO)

"E' stato semplicissimo interpretare Mark Caltagirone, perché non è una persona che esiste davvero". Massimo Di Carlo, attore ed imprenditore edile 54enne, lo spiega alla conferenza stampa di presentazione del film 'Mark Caltagirone - Una storia Italiana', dove interpreta il ruolo del protagonista Mark Caltagirone. La pellicola, prodotta e diretta dall'autore televisivo Gianni Ippoliti, è incentrata sulle finte nozze di Pamela Prati, che a gennaio annunciò che avrebbe sposato un fantomatico imprenditore legato proprio ai Caltagirone, celebre famiglia romana di costruttori, con cui aveva già preso in affido due bambini: Sebastian e Rebecca. Peccato che, grazie ad un'inchiesta di Dagospia, si è successivamente scoperto che il futuro sposo era un personaggio inesistente.

"Come mi ha scelto Gianni? Lavoro con lui da 15 anni, insieme abbiamo fatto anche 'Quelli che il Calcio'. Mi ha chiamato perché secondo lui sono la persona ideale per interpretare questo personaggio, dal momento che anche io sono un imprenditore edile di 54 anni e papà di due figli", spiega Di Carlo alla presentazione del film, dove è stato proiettato per la prima volta il trailer, già bloccato in precedenza da una diffida indirizzata dalla showgirl a Ippoliti. "Tutte le persone che mi incontrano vogliono sapere quando sarà proiettato, ma rispondo che purtroppo è stato bloccato dagli avvocati".