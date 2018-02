Milano, blitz delle Iene Vegane davanti KFC: "I polli sono allevati con crudeltà"

Blitz del movimento "Iene Vegane" nel pomeriggio di domenica 04 febbraio davanti al punto vendita KFC di via Orefici. Gli attivisti, con in mano alcuni pc portatili, hanno mostrato ai tanti ragazzi in fila la realtà degli allevamenti di polli con immagini in cui si vedono gli animali costretti a vivere in spazi ristrettissimi.

Il movimento denuncia condizioni che definisce "crudeli": "Gli animali sono sottoposti a luce forzata e alimentazione innaturale per arrivare al peso di macellazione in 35 giorni", hanno detto, continuando: "I broiler, così come vengono chiamati i polli da carne, vivono in migliaia dentro stretti capannoni sviluppando così numerose malattie. Per essere curati, sono sottoposti a continui cicli di antibiotico che portano di conseguenza ad una grave immunoresistenza umana ai farmaci".

