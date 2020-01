Moovit, l'app per il trasporto sostenibile fa record a Milano: "Il futuro della mobilità è la condivisione"

Una Milano sempre più eco friendly e che sfrutti al massimo le risorse della cosiddetta "mobilità condivisa". È questa la visione di Yovav Meydad, Chief Marketing Officer di Moovit, l'azienda leader nel settore delle app per il trasporto urbano, che offre soluzioni alternative per chiunque si voglia spostare in città senza usare un veicolo di proprietà.

Dalle biciclette, al bike sharing, passando per gli scooter elettrici, il manager della compagnia israeliana traccia per la città di Milano un bilancio più che positivo per quanto riguarda il settore dei trasporti. "Parliamo di una città in cui i collegamenti tramite i mezzi pubblici sono di alto livello - spiega Meydad - Nel nostro report annuale Milano è tra le più alte in classifica per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Certo resta il grave problema dell'inquinamento, ma siamo fiduciosi nel fatto che spingere sempre più per un trasporto alternativo e condiviso sia la strada giusta anche per migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni nocive per l'ambiente. Entro il 2020 raggiungeremo il record di 1 miliardo di utenti registrati e a oggi, in tutte le città raggiunte dai nostri servizi, offriamo al pubblico più di 360 diverse soluzioni di mobilità. Da questo punto di vista, devo dire, il capoluogo lombardo è sicuramente al top, con ottimi servizi di metropolitana, i tram, il passante ferroviario e numerose realtà che offrono car sharing, scooter sharing e veicoli elettrici".