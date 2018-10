Nemmeno la videosorveglianza ferma più i ladri, la denuncia su facebook

TORINO - Nemmeno la videosorveglianza ferma più i ladri. A denunciare la situazione insostenibile che ormai è costretta a vivere è una donna di Chieri e lo fa pubblicando sul gruppo facebook "Sei di Chieri se..." le immagini dei ladri che entrano nel cortile della sua abitazione. Tutto questo nonostante la videosorveglianza fosse ben segnalata. Nelle immagini pubblicate su facebook si vedono i ladri aggirarsi indisturbati per il cortile dell'abitazione. Prima sono vicini a un camion, poi entrano in stalla e gironzolano intorno alla casetta del peso. I malviventi non si sarebbero limitati alla loro cascina, ma nella stessa notte avrebbero fatto visita anche in altre abitazioni. La donna oltre a denunciare l'accaduto sui social ha ovviamente sporto denuncia ai carabinieri.

