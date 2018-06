Ingenti danni in Val Sabbia (Brescia) per un violento nubifragio che si è abbattuto in zona nella mattinata di martedì. La situazione più critica si registra ad Odolo, come si vede nel video, con strade ridotte a fiumi di fango. A Vestone è straripato il torrente Gorzone, si registrano numerose frane e allagamenti.



Video: fonte Facebook.

