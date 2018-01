Paola, la 31enne morta di stenti: "E' sempre stata magra, a casa stava bene"

Mattino 5 è tornato sul caso di Paola Manchisi, la donna di 31 anni di Polignano a Mare, in provincia di Bari, trovata morta in casa tra immondizia ed escrementi di topi. La giovane non usciva da quella abitazione da 14 anni e i genitori, che avevano rifiutato l'assistenza dei servizi sociali, risultano indagati per abbandono di incapace aggravato dalla morte.

Il fratello però racconta un'altra verità: "Lei è sempre stata magra: mangiava, stava bene, ma non ingrassava". A suo dire, inoltre, è falso che Paola non uscisse mai: "Lei quando voleva uscire e andare da qualche parente andava".

La difesa della madre

"Mia figlia – ha raccontato la madre a Pomeriggio – non voleva uscire perché non aveva nulla da fare. Paola mangiava e mangiava regolarmente". E sul decesso: "La gente ci infama, ma mia figlia è morta per un arresto cardiaco. Non c’è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n’è rimasto solo uno".

