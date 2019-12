Pensioni, cortei di protesta in tutta la Francia. E a Marsiglia si canta "Bella Ciao" | Video

Scontri a Parigi durante la manifestazione nel giorno dello sciopero nazionale contro la riforma previdenziale voluta dal governo Macron che innalza l'età pensionabile per alcune categorie di lavoratori. Le tensioni si sono avute tra la polizia ed i black bloc che si sono infiltrati nel corteo. Almeno 71 le persone fermate nella Capitale. Scontri anche a Rennes, Nantes e Bordeaux. In tutta la Francia ci sono stati più di 240 cortei di protesta. Secondo le autorità a Marsiglia sono scese in piazza 25mila persone, ma per la Confédération générale du travail il corteo era composto da circa 150mila manifestanti. Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Nel video girato da Rosaura Bonfardino per Today, alcuni momenti della protesta, con un gruppo di manifestanti che intona anche "Bella ciao" (in italiano).