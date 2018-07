Ecco perché se trovate un portafogli smarrito vi conviene restituirlo subito | Video

Un uomo fa un acquisto in una tabaccheria di Modica, in provincia di Ragusa, si distrae e dopo aver pagato esce con il suo cane al guinzaglio lasciando il portafoglio sul bancone. Il cliente successivo vede il portafoglio e dopo un attimo di esitazione, approfittando del fatto che la commessa è girata, lo afferra e se lo mette in tasca. All'uomo però è andata male, come si legge sulla pagina Facebook della Polizia di Stato (Agente Lisa).

Il proprietario si accorge infatti di aver perso il portafogli e "facendo mente locale ripercorre a ritroso i suoi gesti". Così torna in tabaccheria, "dove sa di aver estratto per l’ultima volta il portafoglio. Non trovandolo si rivolge alla Polizia". Morale della storia? "Agli agenti basta farsi dare le registrazioni della telecamera all’interno del negozio per capire cosa è realmente accaduto".

Il ladro viene così immediatamente identificato e denunciato. "Chissà se ora pensa alla sua coscienza - scrive Agente Lisa su Facebook - a quanto sarebbe stato meglio se invece di far sparire quel portafoglio lo avesse restituito? Ci sarebbe stato un epilogo alternativo, alla sliding doors".