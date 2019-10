In fila dalle due di notte per un lavoro: oltre 700 persone per 40 posti di autista

C'è chi ha passato la notte in macchina o dormendo sul marciapiede pur di ottenere una buona posizione nelle liste d'attesa. Le persone in fila sono chiamate con il megafono, tanta è stata la confusione presso il centro per l'impiego di via Coviello, a Catania. I 20 impiegati presenti hanno dovuto far fronte a circa 700 persone, pronte a tutto pur di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato come autista dell'Asp. Per partecipare basta la licenza media e la patente B.

Servizio di Andrea Di Grazia, CataniaToday