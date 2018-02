Rapina in un ristorante, banditi sparano e il titolare li accoltella: immagini violentissime

Spari e paura in un bar ristorante sushi di Segrate (Milano). Due uomini di origine cinese sono rimasti feriti durante la colluttazione con due banditi che hanno esploso tre colpi di pistola. E' successo intorno alle 23.30 quando il locale Fuel café, era prossimo all'orario di chiusura. Ferito da un colpo di pistola il titolare 33enne del ristorante cinese. In ospedale anche il socio di 34 anni. Non sono gravi.

Hanno fatto irruzione nel ristorante due balordi col volto travisato con parrucche e sciarpe e armati di pistola.

