Rifiuti abbandonati, le telecamere inchiodano i furbetti: donna sorpresa otto volte

Grazie all'impiego di fototrappole e videocamere ad alta definizione, i cittadini che abbandonano rifiuti hanno pochissime speranze di non essere multati. A Lecce come in altri comuni che ne fanno uso, i dispositivi consentono un contrasto efficace all'inciviltà.

In quattro mesi nella sola Lecce sono state elevate 140 sanzioni per un totale di circa 30mila euro.

Una donna, proveniente da un comune dell’hinterland, è stata immortalata ben otto volte in un mese ad abbandonare rifiuti, rimediando altrettante sanzioni per 4mila euro in totale: ai 400 euro previsti se ne aggiungono altre 100 per l’aggravante della provenienza. Per il conferimento irregolare, cioè al di fuori delle modalità e dei tempi previsti dal calendario di raccolta, la multa è di 50 euro per sacchetto.

Da LeccePrima