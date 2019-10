Colpisce un taxi con una spranga di ferro: l'aggressione ripresa dalle telecamere

Si avvicina ad un taxi e lo colpisce con un mazza di ferro. L'episodio, avvenuto a Roma, davanti alla stazione Termini, è stata ripresa da un gocam installata su un'auto. Allertati dagli stessi tassisti sul posto sono arrivare le forze dell'ordine.

L'aggressione, "l'ennesima" ha trovato il commento dei sindacati di categoria Fit-CISL lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Uil Trasporti Lazio e Ati Taxi. "Il video rappresenta bene la situazione di degrado e pericolo nella quale devono lavorare molti tassisti romani - spiegano le sigle sindacali a RomaToday -. Una situazione assurda che ha portato molti colleghi a rinunciare a mettersi in attesa nell'area dedicata ai taxi di piazza dei Cinquecento. Oramai si respira un'aria di insicurezza. Oltre alle discussioni con gli abusivi, oramai all'ordine del giorno, siamo alle prese anche con questi sbandati. Non ne possiamo più. Questa volta non si è fatto male nessuno grazie alla freddezza dei colleghi, la prossima volta potrebbe finire in altra maniera".