Porta a spasso il cane e torna a casa con una panchina (rubata)

Una scena che non si vede abitualmente quella ripresa dalla telecamere di sicurezza della Pizzeria San Gennaro, a Napoli. Nel video, postato sulla pagina Facebook del locale, si vede un uomo sulla sessantina che prima si guarda intorno e, assicuratosi di non essere visto, prende di peso una panchina di plastica sistemata all'esterno della pizzeria. L'uomo portava al guinzaglio anche un cane. "Buongiorno questo e quanto succede ancora nel 2020" scrivono i titolari. "Non avrà meno di 60 anni, ruba la panchina dove passando per via Mezzocannone sostavano residenti e turisti di Napoli. Complimenti".