Salento, suv fuori controllo piomba nell'area di servizio: donna si salva così (video)

Ha visto piombare l’auto nella stazione di servizio come una scheggia impazzita e con un gesto d’istinto si è allontanata di qualche metro mettendosi in salvo per un pelo. I fatti sono avvenuti sabato scorso sulla Statale 16, in provincia di Lecce. Il conducente dell'auto, un 30enne, ha rimediato delle ferite lacerocontuse alla testa ed è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce. All'esito dei controlli in ospedale, il conducente è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi e cocaina.