Salvini: "Stamattina ho salutato i dipendenti del Viminale, ho visto delle lacrime"

Diretta fiume su facebook per Matteo Salvini. Un video di ben trenta minuti per riprendersi la scena e attaccare a testa bassa Pd e M5s. "Qualcuno ci vorrebbe arrendevoli e demotivati, ma più mi insultano più reagisco con orgogoglio e con fierezza. Stamattina - ha rivelato il segretario del Carroccio - ho salutato centinaia di dipendenti del ministero dell'Interno, ho visto delle lacrime negli occhi di qualche uomo e qualche donna e ho chiesto solo una cortesia: trasformate queste lacrime in un sorriso".

Video dal profilo facebook di Matteo Salvini