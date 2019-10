Tennis & Friends, Samantha De Grenet: "Non solo tv. Divento imprenditrice di food e benessere" (INTERVISTA)

Una nuova avventura per Samantha De Grenet. E all'insegna del benessere. La showgirl, 48 anni, è pronta ad affiancare all'attività televisiva quella di imprenditrice, lanciandosi in un progetto incentrato su food e salute prossimo alla partenza. "E' ancora in via di sviluppo e ci sto lavorando con la collaborazione di mio fratello", spiega a Today a margine della manifestazione 'Tennis e Friends 9' - la due giorni di sensibilizzazione alla prevenzione ospitata al Foro italico di Roma, dal 12 al 13 ottobre, con check up gratuiti in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli - di cui è testimonial d'eccezione.