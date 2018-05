"Dobbiamo uscire dall'euro". Un video smentisce Di Maio: conosceva Savona da anni

Luigi Di Maio ha sempre detto di aver conosciuto Paolo Savona 10-15 giorni prima che sul nome dell’economista si consumasse la rottura con il Presidente della Repubblica Mattarella. Ma un video diffuso su Facebook da Social Media News sembra smentire il capo politico dei 5 Stelle. A parlare è proprio Paolo Savona, in un convegno a Cagliari. È il 20 settembre del 2016.

“Nel Regno Unito ha prevalso la decisione di lasciare l’Europa e chiudere le frontiere… - dice il professore durante un incontro per la presentazione di un libro – e questa è una direzione di azione che è sbagliata perché non è una risposta. Io non ho niente contro … Ho avuto un lungo colloquio con Di Maio, gli dicevo: ‘Qual è la tua risposta?’ ‘Niente dobbiamo uscire dall’euro’”.

Di Maio e Savona dunque si conoscevano già dal 2016? Sembrerebbe proprio di sì. Non devono stupire invece le parole di Di Maio sull’uscita dall’euro: prima della svolta “moderata” dell’ultima campagna elettorale, il capo politico del M5s aveva più volte sostenuto che ad eventuale referendum avrebbe votato per l’uscita dalla moneta unica.