Scappa dall'ospedale, sale su un ponte e minaccia di lanciarsi nel vuoto | Video

Scappa dall'ospedale, sale sul cavalcaferrovia di via San Severo, a Foggia, e minaccia di suicidarsi lasciandosi cadere nel vuoto. Solo l'intervento di una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha evitato, con non poche difficoltà, il peggio. E' quanto è accaduto intorno alle 12 di ieri, alla periferia di Foggia: l'uomo, un 60enne straniero senza fissa dimora, era scappato dalla struttura sanitaria nella quale era ricoverato e, ancora in pigiama e ciabatte, si è arrampicato sul parapetto del cavalcaferrovia con l'intento di suicidarsi. Immediato l'allarme lanciato da automobilisti e residenti della zona alle forze dell'ordine: sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Polfer che ha cercato prima di guadagnare la fiducia dell'uomo, poi ha recuperato fisicamente il 60enne portandolo in salvo. L'uomo è stato quindi riaccompagnato presso la struttura sanitaria dalla quale era fuggito e assicurato alle cure del personale medico-sanitario.

