Sembrava una casa abbandonata, e invece…

I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno trovato 325 piante all'interno di una costruzione all'apparenza abbandonata. Arrestato un giovane di 24 anni, accusato anche di furto di energia.

"Da alcuni giorni - hanno spiegato i carabinieri - le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dalla casa del giovane. L’atteggiamento particolarmente guardingo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguire Liotta per controllare dove andasse". Dopo vari pedinamenti i carabinieri sono riusciti a seguire la Smart Fortwo del ragazzo fino a un casolare in contrada Feotto, nel comune di Misilmeri.

Una costruzione che all’esterno era apparentemente in stato di abbandono e in mediocri condizioni, ma che presentava numerosi condotti per l’areazione forzata, per il condizionamento dell’aria e per il passaggio di cavi elettrici. Il casolare era chiuso con una robusta porta di metallo e protetta con un sistema di allarme dotato di sensori anti-intrusione, e che tramite centralina munita di Sim telefonica, inviava messaggi di “Alert” al cellulare di Liotta.

I carabinieri hanno così deciso di fare irruzione trovando una serra indoor con 214 piante di cannabis indica alte tra i 100 ed i 130 centimetri circa, perfettamente efficiente e curata in ogni dettaglio.