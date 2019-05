Lo sfogo del capotreno: "Perché se multo un italiano vi arrabbiate e con un nero no?"

Un video su facebook "per dire che mi sono rotto dei razzisti che trovo tutti i giorni in giro". Inizia così lo sfogo affidato a facebook da Marco, capotreno da quindici anni per Trenord. "Mi capita ormai ogni giorno la stessa situazione" racconta il giovane. "Se multo uno che parla italiano con la faccia bianca si alzano tutti a dire 'ma gli extracomunitari li fate viaggiare gratis'. Io controllo i biglietti non i passaporti".

"Gli avvocati difensori si arrabbiano quando faccio la multa alla povera ragazza che non ha fatto in tempo, 'cosa c'entra lei che è italiana e ha la faccia bianca' - dice ironicamente il capotreno -. Le stesse persone però si alzano e ti danno la mano quando la multa la fai a una persona che non parla italiano e non ha la pelle esattamente bianca".

"Non tollero che si dia per scontato che gli extracomunitari non paghino il biglietto sul treno e - evidenzia Marco - non esiste che mi si facciano i complimenti perché ho appena multato una persona non italiana".