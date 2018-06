Sfonda cancello della discoteca con il furgone dei panini, attimi di paura a Fregene

ROMA - Prima le urla, poi il furgone che a tutta velocità punta il cancello del locale e lo abbatte. E' stato identificato ma non ancora trovato il conducente del furgone di panini che la notte del 25 giugno ha abbattuto uno degli ingressi dello stabilimento-discoteca Blanco-La Vela sul lungomare di Levante a Fregene ferendo due ragazzi. L'uomo, un italiano di 46 anni, è stato denunciato in stato di irreperibilità per lesioni, minacce e danneggiamento. I fatti intorno alle 3:00 della notte, dopo che l'uomo aveva avuto un diverbio con gli uomini della sicurezza del locale del litorale di Fiumicino.

Lite fuori dallo stabilimento di Fregene

I fatti, avvenuti fuori dal locale in quel momento pieno di giovani ragazzi, avevano cominciato a prendere corpo poco prima, quando il 46enne aveva avuto un acceso battibecco con la sicurezza della discoteca. Motivo del contendere: il non aver fatto entrare il figlio nello stabilimento, a quanto si apprende visto il tardo orario e le tante persone che già affollavano la festa. L'uomo avrebbe quindi preso un coltello di quelli utilizzati nel suo furgone per la vendita di panini, con il quale avrebbe prima minacciato i suoi 'contendenti'.

Con il furgone contro il cancello della discoteca

Adirato per quanto accaduto l'uomo ha quindi chiuso tendone e saracinesca del furgone per la vendita dei panini, ha ingranato la marcia ed ha sfondato il cancello di ingresso dello discoteca, in quel momento gremito di clienti. Una possibile tragedia, con il 'paninaro' che ha ferito lievemente due avventori dello stabilimemto, un 26enne romano poi trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia ed un altro ragazzo, recatosi da solo successivamente all'Aurelia Hospital.

