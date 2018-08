Shopping in orario di lavoro: licenziati cinque dipendenti comunali

Formalmente erano in ufficio, ma in realtà andavano a sbrigare commissioni personali. Cinque dipendenti del Comune di Misilmeri (Palermo) adesso sono stati licenziati. Erano rimasti coinvolti in un'inchiesta dei carabinieri, che a giugno avevano indagato dieci dipendenti dell'amministrazione.

Le indagini hanno permesso di appurare che "oltre la metà degli impiegati comunali si assentava sistematicamente durante l’orario di lavoro per effettuare varie commissioni personali. E’ emerso inoltre che la registrazione dell’orario di servizio dei dipendenti non presenti sul luogo di lavoro veniva spesso garantita da altri colleghi che timbravano in entrata/uscita per conto degli assenti".

La notizia su PalermoToday