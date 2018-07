Lo spaccio anche di giorno: il residente con la pistola minaccia il pusher

TORINO - In Barriera di Milano, ogni giorno i residenti protestano per l'assidua presenza di pusher. Di notte come di giorno.

E ieri mattina, domenica 8 luglio 2018, un 38enne è sceso in strada, iniziando a inveire contro un pusher, brandendo anche una pistola.

La scena è stata vista da diversi residenti, che hanno così chiamato la polizia. Gli agenti, intervenuti, hanno fermato l'uomo per poi denunciarlo, sequestrando quella che in realtà era una pistola ad aria compressa.

La notizia su TorinoToday