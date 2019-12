Spari durante tentato furto, un morto a Bazzano: "In questa zona i 'colpi' sono tornati frequenti"

"Qua la sicurezza nella zona è peggiorata". Ne è convinto Giuseppe Grandi, titolare di un caffè nei pressi di Bazzano (Bologna), dove questa notte un giovane è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da una finestra in seguito ad un presunto tentativo di furto.

Il barista, come diversi altri esercenti, era stato messo in allarme per una batteria di ladri, che questa notte avrebbe scorrazzato nella zona artigianale nei dintorni della villa. Spetterà ai Carabinieri, stabilire se e come si possa trattare delle stesse persone, ma l'allarme rimane alto. Nel frattempo l'indagine è in capo alla Procura.

"Sabato scorso eravamo a mangiare a Vignola, siam dovuti correre via perché ci avevano detto che dei lari stavano girando attorno alla zona". "Ormai qui solo chi ha assicurazione fa denuncia", dice ancora il barista. Ma Grandi non è l'unico a lamentare una recrudescenza dei furti in case e imprese.

A parlare, intervistati da Sirio Tesori di BolognaToday, sono anche due imprenditori, che vogliono rimanere anonimi. "Da me sono entrati la stessa notte e le telecamere li hanno ripresi" commenta, aggiungendo che i filmati ora sono al vaglio dei Carabinieri. "Li conoscevamo, sono nostri vicini, e lei viene a lavorare qui" è il commento di un altro imprenditore della zona, che però aggiunge: "Sì, ho sentito di altri furti, ma personalmente nella nostra azienda sono anni che non vengono".

