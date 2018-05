"Hai già fatto l'amore?": ragazzo di 19 anni seguito e molestato (in pieno giorno)

Adescamenti e richieste di sesso orale lungo il Piave in pieno giorno. E' accaduto lunedì poco prima delle 19 lungo l'argine del Piave a Spresiano (Treviso) in località Palazzon. E' quanto ci racconta Alessio Braido, 19enne di Spresiano: "Stavo passeggiando da solo lungo il Piave quando ho notato che alcune persone, un gruppetto di cinque o sei uomini tra i cinquanta e sessant'anni, mi stava osservando. Io all'inizio non ci avevo fatto caso poi ho visto che hanno incominciato a seguirmi stando a pochi metri di distanza da me".

Il giovane ha cercato di seminarli ma è stato raggiunto da un uomo che con una scusa ha incominciato a parlargli: "Mi ha detto che ero molto carino - afferma il 19enne di Spresiano - e mi ha chiesto se volevo trascorrere un po' di tempo insieme a lui, facendomi intendere che desiderava fare del sesso orale con me. Io gli ho risposto che non mi interessava e mi sono allontanato".

Ma il tentativo di adescamento non è terminato qui. Alessio Braido continuava ad avere gli occhi addosso del gruppo di uomini e ha deciso di filmare tutto con il suo smartphone. Quando ha raggiunto l'auto e se ne stava per andare ecco l'ultimo approccio: "Hai già fatto l'amore?". Un uomo sulla sessantina chiede ad Alessio del sesso e prima di allontanarsi decide di "disegnare" una forma fallica sullo specchietto dell'auto. I video di Alessio finiscono in rete tra i commenti social dei cittadini di Spresiano.

"Una situazione già nota da tempo quella nella zona Palazzon - afferma il sindaco di Spresiano Marco della Pietra - Non voglio in alcun modo giudicare gli orientamenti sessuali di nessuno ma questi sono atti gravi perchè non vogliamo che fatti di questo tipo si possano verificare anche a danno di minori e quindi ho già provveduto a segnalare il fatto alle forze dell'ordine".

Articolo e servizio a cura di Alberto Pezzella, TrevisoToday