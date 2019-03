La storia di Maria, 36 anni e un figlio piccolo: "Non riesco a pagare l'affitto"

Maria, 36enne di Napoli, ha un bimbo di dieci anni e un affitto da pagare. Ma non ce la fa. Ogni mese, racconta all’inviato di Mattino Cinque, riesce a mettere insieme sì e no 500-600 euro. Per questo anche lei, come tante altre persone sotto la soglia di indigenza, si è messa in fila in un Caf per chiedere il reddito di cittadinanza.

Solo l’affitto le costa 300 euro al mese. "Perché non lo pago? Non ce la faccio, ci sono cose prioritarie, le bollette, il cibo, la scuola di mio figlio". Anche il bambino, benché abbia solo 10 anni, si è reso conto che qualcosa in casa non va. "Mi chiede perché questo noi non lo possiamo fare e un suo amico sì, di fare una gita, o un paio di scarpe più buone".

Video Mediaset