"Prendilo, cretino". Toninelli insultato in Senato

"Alla fine del mio intervento ho consegnato al ministro Toninelli l’elenco delle oltre 600 opere che sta bloccando. Un ministro che fa male all’Italia". Lo scrive il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, che su Twitter ha pubblicato un video girato in aula alla fine del suo intervento sulla mozione di sfiducia al ministro delle Infrastrutture. Nel filmato si sente un senatore urlare distintamente "prendilo, cretino" all'indirizzo di Toninelli.

Le mozioni di sfiducia presentate da Pd e Forza Italia nei confronti di Toninelli sono state entrambe respinte. Contro la prima mozione (quella del Pd) si sono espressi 159 senatori, a favore 102, 19 gli astenuti. Subito dopo la proclamazione del risultato, è iniziata la chiama dei senatori per la seconda mozione di sfiducia presentata dai senatori azzurri, anche questa respinta. Contro il documento si sono espressi 157 senatori (nel primo caso erano stati 159), 110 i favorevoli e 5 astenuti. Il Pd ha votato a favore (come Fi aveva fatto su quella dem).

Toninelli: "Attacchi conto di me, orgoglioso di quello che ho fatto"

"Come previsto - ha scritto Toninelli su Facebook - gli attacchi di PD e Forza Italia sono tutti concentrati sulla mia persona e non sul mio operato. C’è ancora tanto da fare per rimettere al centro gli interessi dei cittadini dopo anni di malapolitica, ma sono orgoglioso di quello che ho realizzato come Ministro e che abbiamo portato avanti come Governo. Grazie a tutti quelli che oggi mi hanno rinnovato la loro fiducia in aula".

I ministri della Lega disertano l'aula

In molti però hanno notato che durante il dibattito in aula al fianco del ministro c'era solo la ministra del Sud, Barbara Lezzi, con Di Maio, Conte e Fraccaro che sono arrivati in un secondo momento. Assenti invece i ministri della Lega. Lo stesso Marcucci nel suo intervento ha sottolineato che "i ministri della Lega non sono qui con lei, i suoi colleghi della maggioranza nei corridoi la prendono in giro, la sfiducia nei suoi confronti è generale e diffusa".