A Torino debuttano i tornelli sui bus, Appendino: "È un sistema di civiltà"

"All'inizio rallenterà un po' la salita perché dobbiamo abituarci, ma il controllo adesso è massimo. Questo è un sistema di civiltà che premia chi paga il biglietto. Continueremo con l'estensione e spero che potremo attrezzare anche i bus nuovi con questa importante novità" - Chiara Appendino, la sindaca di Torino, questa mattina era davanti alla stazione di Torino Porta Susa di buon'ora per assistere al debutto dei tornelli sui bus della linea 19.

Da oggi - lunedì 4 marzo - infatti, chiunque salirà a bordo di uno dei bus della linea 19 dovrà superare il controllo dei tornelli. Una sperimentazione voluta da Comune di Torino e GTT. Qualche settimana fa proprio la sindaca con un video aveva spiegato come funzioneranno.

Per non cogliere impreparati i passeggeri, tutte le fermate che sono sul percorso della linea 19 sono state munite di svariate indicazioni: oltre ai consueti cartelli che spiegano come superare il tornello, è stata aggiunta anche un'apposita segnaletica sui marciapiedi delle fermate che indica il punto in cui posizionarsi per salire sul mezzo e invita a preparare il biglietto.