C'è un toro in mezzo al traffico: la polizia municipale lo "scorta"

Surreale. La segnalazione è arrivata da via Silvestri, quartiere Bravetta, non lontano da San Pietro, Roma. Un toro e due mucche in mezzo al traffico nelle strade del XII municipio. Alcuni passanti hanno ripreso tutto e inviato il video alla pagina di Facebook "Riprendiamoci Roma"

Gli animali erano fuggiti molto probabilmente da un terreno della Valle dei Casali. Gli agenti della polizia locale del XII gruppo Monteverde hanno "scortato" il toro, lungo via Silvestri e via Zoega, fino a un terreno. Poi è stato rintracciato il proprietario.