"Sai fare il twerking?". Polemiche sulla battuta sessista al Pallone d'Oro

“Sai fare il twerking?” non è la domanda che ci si aspetta subito dopo aver vinto uno dei maggior riconoscimenti nel proprio campo. Ma è quanto successo ad Ada Hegerberg, calciatrice norvegese che ha vinto il Pallone d’oro femminile, assegnato quest’anno per la prima volta. A fare parlare del momento storico però è stata la domanda inopportuna e sessista sul ballo che prevede di muovere velocemente i glutei in modo provocante del conduttore, il dj francese Martin Solveig, e il conseguente no molto seccato della giocatrice che hanno scatenato un acceso dibattito in rete. Anche l’account ufficiale della As Roma femminile ha twittato commentando “Abbiamo il nuovo idiota del giorno”, riferendosi al conduttore che poi, sempre via social ha chiesto scusa, a modo suo.

Sostiene di non aver voluto offendere nessuno, che era solo uno scherzo e che la sequenza va vista tutta “è stato uno scherzo, forse venuto male, mi scuso se qualcuno si è sentito offeso”. (Askanews).