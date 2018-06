Vede gli agenti, si spoglia e mostra loro i genitali

TORINO - Quando ha visto gli agenti si è spogliato e ha esposto i genitali, per questo motivo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico, resistenza a Pubblico Ufficiale e falsa attestazione delle proprie generalità. È quel che è accaduto giovedì scorso quando gli agenti del Commissariato “Dora Vanchiglia”, coadiuvati da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e da personale della Polizia Scientifica hanno portato avanti un'azione di controllo straordinario del territorio concentrandosi in particolar modo sui giardini Alimonda. Oltre al cittadino algerino arrestato, altre 13 persone sono state fermate. In totale sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana.

La notizia su TorinoToday