Vincono 10mila euro e li devolvono al loro amico che sta diventando cieco

Il loro team si chiama New Horizon e loro sono dei ragazzi che, conosciutisi tra i banchi di scuola, hanno deciso di fare squadra per sviluppare al massimo le loro competenze informatiche, la più grande passione che hanno. Sono talmente bravi da essersi messi in mostra con i loro progetti addirittura a livello nazionale. L'ultima loro impresa è stata vincere un premio di 10.000 euro per aver sviluppato un'app che permette alle persone con disabilità di usare al meglio i social network. Non hanno però solo una grande testa, hanno anche un grande cuore perché quei 10.000 euro hanno deciso di devolverli al Comitato Maculopatie Giovanili dell'A.P.R.I. Onlus e a un loro amico che sta perdendo la vista, ma non la voglia di crescere nel mondo dell'informatica. Con quei soldi potrà comprarsi anche il computer che tanto desidera.

Servizio di Gioele Urso, redazione di TorinoToday