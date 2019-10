Tennis & Friends, Vittorio Brumotti: "Fate sport per il benessere psicofisico" (INTERVISTA)

Il campione mondiale di bike-trail ed inviato di 'Striscia la Notizia' è in prima fila alla manifestazione dedicata alla prevenzione, al via al Foro Italico di Roma dal 12 al 13 ottobre con check up gratuiti a disposizione del pubblico: "Ci sono ancora troppe persone che ignorano l'importanza dei controlli, dunque eventi di questo tipo sono fondamentali", dichiara a Today. Ed invita tutti a svolgere attività fisica: "Per prendersi cura del benessere psicofisico e combattare il male del secolo, ovvero la depressione". Poi rassicura il pubblico sull'ultima aggressione subita durante la registrazione di un servizio a Vicenza: "Episodi di questo tipo sono per me all'ordine del giorno, ma non mi fermerò e continuerò a documentare la dilagazione dello spaccio".