Gargano, la volpe prende casa in spiaggia: eccola tra gli ombrelloni in cerca di cibo (video)

Da alcuni giorni una volpe ha 'preso casa' sulla spiaggia di Vignanotica, tra Vieste e Mattinata, sul Gargano. Pare abbia deciso di vivere lì. Sui social è diventato virale un video che immortala il simpatico animale mentre si aggira tranquillamente tra gli ombrelloni e le sdraio, per nulla impaurito dalla presenza dell'uomo, e non si tira indietro se qualcuno gli offre del cibo (un comportamento che comunque sarebbe da evitare). Non tutte le volpi, evidentemente, sono schive e solitarie.