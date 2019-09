Piattaforma Rousseau, vota "No" in diretta e il sito si blocca: "Errore, prova più tardi"

Voleva votare "No" all'accordo tra Pd e M5s, ma il sito è andato in panne in diretta tv. "Errore, prova più tardi". Questo il messaggio apparso all'ex senatore Giorgio Pizzol che in quanto iscritto alla piattaforma Rousseau aveva deciso di dire la sua e partecipare alle votazioni. Ospite di Myrta Merlino a "L'aria che tira", Pizzol ha fatto clic sul bottone del "No" ma il sito gli ha restituito un errore. L'episodio ha suscitato una certa ilarità in studio ed è stato ripreso da molti utenti anche su Twitter.

Pizzol non è stato l'unico ad avere qualche difficoltà a votare. Questa mattina la senatrice del M5s Elena Fattori si è vista comparire una schermata nera e diversi utenti si sono lamentati sulla pagina fb del Movimento. I 5 Stelle sostengono però che "le operazioni voto si stanno svolgendo regolarmente" e Massimo Bugani, socio di Rousseau, ha spiegato che "se ci sono stati dei ritardi" sulla piattaforma Rousseau del M5S, "può essere dovuto al fatto che c'è un'affluenza pazzesca".

(Credit video LA7)