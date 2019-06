Tennis, Wimbledon torna in chiaro 28 anni dopo: come vedere le partite in tv e streaming

Wimbledon 2019, ci sono belle notizie per gli appassionati di tennis: il celebre torneo che si disputa sul manto erboso in Gran Bretagna verrà trasmesso in chiaro a 28 anni di distanza dall'ultima volta.

Wimbledon torna in chiaro dopo 28 anni

Era il 4 luglio 1988: Stefan Edberg conquista il titolo più ambito del tennis battendo in finale Boris Becker. E' l'ultima edizione di Wimbledon in onda sulla Rai. Nel 1989 a trasmettere il torneo fu Tele Capodistria (che successivamente si trasformò in Tele+), il cui segnale però non copriva l'intero territorio nazionale. L'ultima edizione dei Championships trasmessa gratis e in chiaro nel nostro Paese risale dunque al 1991 quando, a sorpresa, in finale Michael Stich batté Becker. Lunedì 24 giugno 2019 sarà una data storica: dopo 28 anni di solo trasmissione in pay tv, il torneo di Wimbledon tornerà ad avere in Italia un'ampia presenza gratis e in chiaro grazie a SuperTennis.

Wimbledon 2019 in chiaro: dove vedere le partite in tv e streaming

Fino a giovedì 27 il canale della FIT trasmetterà infatti in diretta e in esclusiva le qualificazioni del torneo più atteso e prestigioso del mondo: in programma 4 match al giorno a partire dalle ore 12. E non solo: da lunedì 1 luglio e fino a domenica 14, giorno della finale, ogni sera dalle 23 SuperTennis trasmetterà il miglior match di giornata, oltre alle dirette in esclusiva dei tornei juniores maschile e femminile che prenderanno il via il 6 luglio. SuperTennis offrirà un'ampissima copertura dei Championiships anche sul nuovo sito supertennis.tv: oltre alla visione in streaming del canale gli appassionati potranno trovare, con una grafica accattivante, storie, approfondimenti e analisi tecnico-tattiche affidate a talent di alto livello quali Filippo Volandri, Max Sartori e Umberto Rianna.