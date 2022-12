Il 2022 è stato l'anno che ci ha mostrato la realtà del cambiamento climatico

Il 2022 è stato un anno segnato dalle conseguenze del cambiamento climatico e come tale finirà. Secondo Météo-France, sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, sarà con ogni probabilità il più caldo mai registrato nel Paese. Si tratta di un primato che concluderebbe quello che già è stato l'anno più caldo della storia i gran parte dell'Europa, Francia compresa. “Avremo sicuramente il 31 dicembre più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1947”, ha detto a Le Monde Frédéric Nathan, meteorologo di Météo-France.

L'anomalia della temperatura a livello nazionale potrebbe superare gli 8 gradi, il che è di per sé un fatto enorme. In settantacinque anni, la temperatura registrata finora ha superato la media giornaliera di 8 gradi solo in tre occasioni. Del resto, anche il periodo natalizio è stato anomalo, con la temperatura media del 24 e 25 dicembre che è stata la più alta mai registrata. Anche per l'Italia il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre, secondo le rilevazioni dell'istituto per le Scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr-Isac). Secondo il centro il primato dell'anno che si sta concludendo riguarda sia le temperature massime che quelle medie e si riferisce al periodo dal 1800, da quando cioè sono cominciate le rilevazioni meteorologiche.

E lo stesso è accaduto nel Regno Unito, secondo i dati del Met Office. E che questi record non siano casuali ma siano attribuibili al Climate Change sembra ormai certo. "L'anno caldo è in linea con gli impatti reali che ci aspettiamo come risultato del cambiamento climatico indotto dall'uomo. Anche se non significa che ogni anno sarà il più caldo mai registrato, il cambiamento climatico continua ad aumentare le possibilità di anni sempre più caldi nei prossimi decenni", ha avvertito Mark McCarthy del Met Office.

In tutto il pianeta quest'anno ci sono state alluvioni, siccità, ondate di calore che hanno reso ancor più evidenti le devastazioni del cambiamento climatico e gli immensi sforzi che devono ancora essere compiuti per tenerlo sotto controllo. Una serie di eventi estremi ha illustrato l'accelerazione degli impatti catastrofici del riscaldamento globale, dal Sahel al Corno d'Africa, dalla Nigeria al Pakistan. Quest'ultimo Paese è stato sconvolto da una tremenda alluvione in cui in tutto sono morte 1.739 persone, tra cui 647 bambini, e altre 12.867 sono rimaste ferite. Oltre 2,1 milioni di persone sono rimaste senza casa a causa delle inondazioni, circa il 10-12% della nazione è stato inondato. Anche i campi agricoli sono stati devastati dalle inondazioni che hanno colpito 33 milioni di persone e hanno distrutto 897.014 case.

In Egitto quest'anno si è tenuta la conferenza sul clima dell'Onu Cop27, i cui risultati sono stati contrastanti, lasciando molti punti da risolvere prima della prossima edizione del prossimo anno. Il Summit ha approvato in linea di principio la creazione di un fondo finanziario specifico per risarcire i Paesi più poveri dei danni causati dal cambiamento climatico, che ora deve essere reso operativo. D'altra parte, non sono state concordate nuovi target per la riduzione delle emissioni di gas serra ma solo circa 30 Paesi hanno aumentato le loro ambizioni quest'anno.