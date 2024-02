"Vegano è meglio": così l'influencer Aliceful ha cercato di convincermi a smettere di mangiare carne

"Ma dai, vai a Lione. Si mangia benissimo. Se fai un giro per il centro, oltre ai ristoranti locali ci sono degli ottimi posti dove fanno il kebab". Le ultime parole famose me le ha dette il nostro direttore degli approfondimenti, Fabrizio Gatti, quando gli ho comunicato che stavo partendo per andare a seguire il congresso dei verdi europei nella terza città della Francia. Sul volo già pregustavo odori e sapori accompagnati da un Beaujolais, un caldo bistrot dai vetri appannati, il sorriso del proprietario del locale compiaciuto per il piatto ripulito dal forestiero italiano. Anche l’idea del kebab, magari mangiato tra una sessione e l’altra della tre giorni in cui gli ambientalisti di tutto il continente hanno votato i loro candidati alle prossime elezioni europee e il loro manifesto politico, mi allettava non poco.

Né a me né a Fabrizio Gatti era passato per la testa che a un congresso di ambientalisti difficilmente sarebbero girate carni allo spiedo, perché – e non fa una piega – i Verdi sposano un’alimentazione più sostenibile e soprattutto a base vegetale. La sorpresa arriva dopo la presentazione dei quattro candidati, quando si va tutti nella grande sala dedicata a colazioni, cene, festeggiamenti serali. Arrivato davanti al tavolo del buffet realizzo il piccolo dramma: salumi vegetali, broccoli bagnati con qualche granello di senape di Digione (quella che normalmente utilizzo per insaporire i würstel artigianali del mio banco di fiducia al mercato Trionfale), tartine con pezzi di carote appoggiati su salsa di ceci. Unica eccezione, palesemente disprezzata dai tanti vegani presenti, un minuscolo tortino di verdure con del formaggio fuso.

L’incontro con Alice

Visibilmente scosso decido quindi di avvicinarmi alla delegazione dei Verdi Italiani proponendo quella che nei partiti di una volta si chiamava mozione d’ordine, un gesto disperato anche ai tempi della Prima Repubblica: "Ragazzi, chi viene con me a fare un giro per il centro? Mi hanno detto che ci sono degli ottimi kebabbari…". Premessa: la stragrande maggioranza dei delegati del partito guidato da Angelo Bonelli mangia carne, pesce, formaggio. E questo varrebbe un’inchiesta sulla loro "diversità" rispetto a tutti gli altri Verdi europei: qualcosa di paragonabile all’autonomia da Mosca del Partito Comunista Italiano, ma non divaghiamo.

Malgrado la "diversità", i possibili complici dell’evasione mi guardano con aria preoccupata e qualcuno con gli occhi mi fa cenno di girarmi. E così, dietro di me vedo una faccia conosciuta che mi osserva con sguardo vagamente inquisitore. È Alice Pomiato, al secolo @aliceful, influencer molto seguita sui temi della sostenibilità ambientale, che ogni giorno spiega, sui suoi canali social molto seguiti, "percorsi di vita (più) sostenibili e consapevoli". Alice è anche una formatrice e tiene molti corsi su questi argomenti. Ex social media/digital strategist, decide di non voler più utilizzare il suo talento per aiutare aziende nocive per il pianeta. La prima cosa che le chiedo, senza troppi giri di parole è: "Perché non dovrei aver voglia di un kebab?". Domanda secca, uscita dal cuore, anzi, dallo stomaco (vuoto).

Gli allevamenti intensivi sono il male assoluto

"Parliamone. Secondo me dovresti evitare di mangiare quel kebab – mi spiega Alice – perché fai del male al tuo corpo, agli altri e soprattutto all'ambiente e a tutte le specie che lo abitano. L'alimentazione dalla maggioranza delle persone è troppo ricca di animali e derivati degli animali e questo ha un impatto devastante sul pianeta. Gli allevamenti consumano tantissime risorse naturali". Alice ha ragione: gli animali, tenuti spesso in condizioni abominevoli in spazi ristretti, producono una notevole quantità di liquami che generano gas serra, in particolare ammoniaca e metano. Tuttavia, pur sentendomi una piccola rotellina di tutto il perverso ingranaggio, continuo ad aver voglia di kebab e lo faccio presente alla mia nuova amica, che senza scomporsi mi propone nuovamente di virare su altro. "Perché non provi a sperimentare piatti nuovi? In Italia abbiamo una biodiversità che ci consente di creare piatti di ogni tipo. Ognuno può scegliere un suo percorso – continua – perché sarebbe impensabile immaginare che da un giorno all'altro si diventi tutti vegani. L'importante è superare i pregiudizi e approcciare alla cucina a base vegetale senza paura ma con tanta apertura e curiosità".

La cucina alternativa

Mentre Alice parla, un’attivista green osserva con aria schifata una tartina su cui qualcuno ha osato posare una minuscola fetta di formaggio. Per darmi un tono da "carnivoro dialogante" le spiego che uno dei piatti che mi riesce meglio è la parmigiana di melanzane, ma che immaginare una parmigiana di melanzane senza della provola affumicata mi crea un certo disagio, oltre ad offendere la memoria di mia nonna. "Ci sono tantissime alternative vegetali ai prodotti di derivazione animale, potresti provare a sperimentare dei formaggi fatti principalmente con la frutta secca, di anacardi, di mandorle, di noci, di nocciole, di ceci". Ecco, il formaggio di nocciole nella parmigiana di melanzane avrebbe fatto piangere nonna: era una donna emotiva, dalla lacrima facile. "Lo so, anche a me piacevano le lasagne al ragù di mia nonna, ma ora mi piacciono di più quelle fatte col ragù di lenticchie, che oltre ad essere buonissime rispettano anche i miei valori. E comunque quello che mangiavano i nostri nonni non c'entra nulla con quello che mangiamo ora: gli animali sono diversi, la quantità e i modi in cui li alleviamo cambiati, le filiere solo lunghe, la distribuzione massiva e industriale".

Mangiare solo vegetali non vuol dire essere anche vegani

Alice ha iniziato il suo percorso verso il veganismo, ma ci tiene a dire che si può avere un'alimentazione a base vegetale senza per forza definirsi vegani a tutti gli effetti. "I vegani si oppongono allo sfruttamento e all'uccisione degli animali a 360 gradi, non solo per quello che concerne l'alimentazione. Si battono contro la sperimentazione animale, i circhi, gli zoo, gli acquari, lo sfruttamento di forza lavoro, le gare, la riproduzione forzata e tanto altro. Sono persone che non vogliono sostenere una società basata sullo sfruttamento di altre specie e chi si avvicina alla loro filosofia di vita lo fa iniziando, ovviamente, da ciò che mette nel piatto quando mangia".

In Italia, secondo un'indagine Eurispes, vegetariani e vegani rappresentano il 6,6 per cento della popolazione: il 4,2 per cento si limita a non mangiare carne e pesce, menre il restante 2,4 per cento non tocca alimenti derivati dagli animali. A guidare la mini rivoluzione è la generazione Z: il 4,8 dei giovani tra i 18 e i 24 anni si dichiara vegano.

E la cucina mediterranea?

E come la mettiamo con le eccellenze del "Made in Italy"? con i politici che se ne vanno in giro per sagre di paese, con il ministro dell'Agricoltura e della "Sovranità Alimentare" che combatte contro la cattivissima Europa che vuole imporre (non si sa in che modo...) grilli e locuste sulle nostre tavole? Alice se la ride e smonta la narrazione: "La maggior parte della Bresaola IGP della Valtellina viene dagli Zebù del Brasile, come la maggior parte dello spezzatino di cervo che si mangia in montagna viene allevato in Nuova Zelanda, che è il più grande esportatore mondiale di quella carne. Oggi, per abbattere i costi, un animale può essere messo al mondo in Ungheria, crescere in Polonia, essere macellato in Germania, per poi arrivare in una regione italiana e diventare un prodotto d'eccellenza enogastronomico. Questo non ha assolutamente nulla a che vedere con la nostra tradizione. L’influencer veg durante la settimana mangia legumi, cereali, cereali integrali, pane, pasta, verdure, frutta, frutta secca, oli, semi, alghe e funghi. Sa bene che la sua scelta ha dei costi, in termini banalmente sociali ("Ragazzi, chi viene con me in centro a mangiare il kebab?"), ma anche in termini economici, perché mangiare solo vegetale evitando, quella grande distribuzione che diventa dannosa almeno quanto gli allevamenti intensivi, può costare molto. In fondo è quello che stanno chiedendo anche i trattori che invadono le strade d'Europa, schiacciati dalla grande distribuzione e da quelle associazioni di categoria diventate braccia armate dei governi che fingono di rappresentarli. "Questi alimenti – conclude – al momento hanno un costo più alto di quelli che vengono da agricoltura convenzionale, è per questo che è una questione politica il fatto di renderli il più possibile accessibili a tutti. Bisogna promuovere una cultura alimentare diversa e accessibile, lo dobbiamo a noi stessi e alle future generazioni".

Ora vi starete chiedendo se Alice Pomiato è riuscita a convincermi e soprattutto se mentre sono qui a raccontare la nostra bella chiacchierata il mio stomaco sta digerendo della carne. La risposta è sì: il mio stomaco sta digerendo della carne; ma probabilmente comincerà a digerirne sempre meno perché non c'era nulla di sbagliato nelle sue parole. Come lei stessa ha detto, ognuno di noi ha un suo percorso e anche io troverò modi e tempi per limitare il più possibile almeno il consumo di carne. Perché alla fine in quel bistrot ci sono andato, ma i vetri non erano appannati perché anche a Lione, il 4 febbraio, era già primavera.