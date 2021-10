Il clima è cambiato, ora in Italia si coltiva caffè

Latitudini di gran lunga superiori rispetto a quelle della “Coffee Belt”, l’area tra i due Tropici in cui viene coltivato il caffè tra l’America latina, l’Africa Orientale e il Sud-Est Asiatico

La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi ma anche di caffè. Grazie al significativo cambiamento climatico a cui stiamo assistendo nel palermitano ora si coltiva caffè: una piantagione sperimentale che ha dato origine a un caffè nativo siciliano. Latitudini di gran lunga superiori rispetto a quelle della “Coffee Belt”, l’area tra i due Tropici in cui viene coltivato il caffè tra l’America latina, l’Africa Orientale e il Sud-Est Asiatico

Quella della famiglia Morettino è una delle piantagioni più a Nord rispetto alle tipiche terre tropicali e nasce da un atto d’amore di Arturo Morettino, in uno dei viaggi nelle "Terre del caffè", in cui rimase affascinato da alcune piantagioni e maturò così il sogno di creare una coltivazione di caffè proprio in Sicilia.

Il primo esperimento nel giardino della storica torrefazione di famiglia conta circa 60 piante di Coffea Arabica, varietà Bourbon e Catuai, nate dai semi donati negli anni Novanta dall’Orto Botanico di Palermo e piantati a circa 350 metri sul livello del mare proprio nella borgata di San Lorenzo ai Colli, a Palermo.

La natura ha regalato un raccolto straordinario ed un risultato in tazza davvero sorprendente: un caffè nativo di Sicilia di altissima qualità, con sentori particolari e unici, tipici della terra siciliana, quali note di uva zibibbo e carruba e dolci sentori di fiori di pomelia bianca e zucchero panela. Alla raccolta manuale avvenuta tra luglio e settembre, è seguita la lavorazione del caffè con metodo Gold Honey, spolpatura manuale, fermentazione di 48 ore ed essiccazione al sole. Successivamente la scelta di una tostatura medio-chiara e tante sessioni di assaggio, che hanno dato un risultato straordinario: un caffè di grande finezza, con acidità equilibrata e una naturale dolcezza.

Un progetto sperimentale ha portato ad un caffè nativo siciliano, una vera e propria piantagione di Arabica "palermitana"