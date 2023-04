L'aria inquinata uccide 1.200 minori l'anno: quali sono le città peggiori

In Italia non si respira una brutta aria, ma l'inquinamento che c'è basta a provocare danni rilevanti, anche mortali. Non possiamo dire che in Italia l'aria sia irrespirabile anche se in alcune zone si sta peggio di altre, come la Pianura Padana, una delle regioni più inquinate d'Europa. In generale, negli ultimi anni le emissioni dei principali inquinanti atmosferici sono diminuite, ma i livelli di inquinamento atmosferico non sono ancora sicuri. E i bambini e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili, soprattutto in determinate città.

I danni a bambini e adolescenti

L'ultimo report dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) lo esplicita: l'inquinamento atmosferico danneggia particolarmente bambini e adolescenti perché i loro organismi sono ancora in via di sviluppo. Si stima infatti che l'aria inquinata provochi oltre 1.200 morti premature ogni anno tra i minori di 18 anni nei 32 paesi membri dell'Aea. Il numero di decessi prematuri in questa fascia di età è comunque più basso rispetto al totale della popolazione europea - stimato in 238mila-, ma il dato preoccupa ugualmente e non solo per i decessi: l'inquinamento atmosferico aumenta la presenza di malattie croniche, sia nell'infanzia che più avanti nella vita.

Aria inquinata sì, ma da cosa? La funzione polmonare e lo sviluppo polmonare dei bambini sono influenzati dall'inquinamento atmosferico, in particolare da ozono e biossido di azoto a breve termine, e dalle polveri sottili a lungo termine. L'esposizione materna all'inquinamento atmosferico durante la gravidanza è legata a un basso peso alla nascita e al rischio di parto prematuro.

Dopo la nascita, l'inquinamento atmosferico aumenta il rischio di problemi di salute, come asma, ridotta funzionalità polmonare, infezioni respiratorie e allergie, o può aggravare condizioni che ci sono già, rendendole croniche come l'asma, che interessa il 9 per cento dei bambini e degli adolescenti in Europa. "Fino a quando l'inquinamento atmosferico non sarà ridotto a livelli di sicurezza in generale, il miglioramento della qualità dell'aria intorno a luoghi come scuole e asili e durante attività come spostamenti scolastici e sport, può aiutare a ridurre l'esposizione dei bambini", si legge nel report dell'Aea.

I rimedi per "pulire" l'aria

Negli ultimi tre decenni, le politiche per ridurre l'inquinamento atmosferico hanno portato a un miglioramento della qualità dell'aria in Europa. Tuttavia, in alcune città europee l'inquinamento atmosferico rappresenta ancora un rischio per la salute. Nell'ambito del piano d'azione per l'inquinamento zero del Green Deal europeo, tra gli obbiettivi fissati dalla Commissione europea per il 2030 di ridurre il numero di morti premature causate dal PM 2,5 (un inquinante atmosferico chiave) di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 2005.

Alcuni studi indicano che gli effetti sulla salute, compresi i decessi precoci, possono verificarsi già a bassi livelli di inquinamento atmosferico. Le concentrazioni di PM 10 al di sopra del valore limite giornaliero dell'Ue sono state misurate nel 15 per cento delle stazioni di monitoraggio: nella stragrande maggioranza dei casi - l'86 per cento -, queste si trovavano in città.

Aumentare il verde in città è un buon rimedio. L'Aea sottolinea la necessità di politiche specifiche per la protezione di bambini e adolescenti, come la creazione di "zone di aria pulita" intorno alle scuole. In Europa, e in Italia, nelle vicinanze degli istituti scolastici di verde ce n'è poco. In media, poco più del 10 per cento dell'area entro un raggio di 300 metri dalle scuole è ricoperto da verde e solo il 6 per cento da alberi. In Italia, in città come Milano, Bari e Napoli fanno registrare meno del 5 per cento di aree verdi entro 300 metri dalle scuole. Va meglio a Roma, Firenze e Bologna, dove la percentuale è tra il 5 e il 10 per cento.

La scarsa qualità dell’aria, soprattutto in città, continua a incidere sulla salute dei cittadini europei. In base alle ultime stime dell'Aea, nel 2020 almeno 238mila persone sono morte prematuramente nell'Ue a causa dell’esposizione all'inquinamento.

Quali sono le città più inquinate in Italia

Faro - in Portogallo -, e le città svedesi di Umea e Uppsala sono state classificate come le città europee più pulite degli ultimi due anni, con livelli medi più bassi di particolato fine, o PM 2,5. Le città sono classificate dalla più pulita alla più inquinata, in base alla presenza dei livelli medi a lungo termine di particolato fine. Le peggiori tra le 375 città sono quasi tutte dell'Est europeo - soprattutto Polonia -, e italiane.

In Italia, Sassari è la città che fa registrare i dati migliori sull'inquinamento dell'aria, che nella classifica generale si trova al sedicesimo posto. Tra gli ultimi posti, invece, ci sono città come Cremona, Padova, Vicenza, Venezia, Brescia e Piacenza, insieme a numerose località polacche. La peggiore in Europa è la croata Slavonsky Brod. Tra le grandi città italiane, le peggiori sono Milano, 349esima, e Torino, al 347esimo posto.

In generale, la zona della Pianura Padana si conferma come una delle più inquinate d'Europa a causa degli alti livelli di particolato presenti nell'atmosfera (Pm10 e Pm2.5) nell'atmosfera. Come si vede dalla mappa sottostante realizzata dall'Aea, la maggior parte dei punti tendenti al rosso - dove cioè si riscontra una concentrazione maggiore di inquinanti -, in Italia si trova nella Pianura Padana. Elevate concentrazioni di particolato si riscontrano anche nell'Europa centro-orientale, principalmente a causa dell'uso del carbone per il riscaldamento e la produzione industriale.

