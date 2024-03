La comunità energetica che promette sconti fino al 40% in bolletta per famiglie e imprese

Salvatore Cerrito si aggira fiero tra i pannelli fotovoltaici installati in una vecchia area industriale di ottomila metri quadrati dismessa al confine fra Palermo e Villabate. Li chiama "filari", come se fossero viti. Anche se da qui non nascerà vino ma energia elettrica pulita, prodotta dalla generosità del sole che su Palermo batte costantemente come in poche altre città italiane.

Cerrito è l'ideatore della comunità energetica (Cer) Palermo Est, un impianto la cui realizzazione è stata avviata nel gennaio 2022 ed è ora pronto: mancano solo gli ultimi passaggi burocratici, poi da questa primavera 250 tra famiglie e imprese dei quartieri Brancaccio, Ciaculli, dell'area di piazza Torrelunga e di via Messina Marine saranno agganciate a questa centrale e potranno beneficiare dei vantaggi offerti dalla comunità energetica: "Si risparmierà fra il 30% e il 40% in bolletta, in più i consumatori avranno un incentivo di 8 centesimi ogni chilowattora".

Fondamentale sarà l'app messa a punto da Cer Plus Italia, presieduta da Vincenzo Coppola, che è stato vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri tra il marzo 2017 e il marzo 2018. L'applicazione, che sta già funzionando nella sua versione beta, sarà scaricabile da aprile. "Il software - illustra Coppola - aiuterà gli utenti non solo a monitorare in tempo reale i consumi, ma avrà anche delle capacità predittive che consentiranno di gestire l'impianto nel modo migliore anche in chiave futura. In più sarà presente il wallet elettronico in cui saranno caricati gli incentivi che diventeranno un buono spesa da utilizzare nelle imprese che faranno parte della comunità".