ColdPeace: 12 semplici consigli per fermare la guerra, subito

Il gas metano è una delle primarie fonti di reddito per la Russia. L'Europa dipende in gran parte dal gas che proviene dalla Russia. Anche se non si sta al fronte in Ucraina, in questo momento, perfino nelle nostre case possiamo fare qualcosa per ridurre questa dipendenza e mettere in difficoltà le entrate economiche russe che finanziano il conflitto.

E' questo il senso del pagina Fb ColdPeace, un progetto di sensibilizzazione lanciato da alcuni professionisti del mondo della comunicazione (con l'agenzia Lance Libere che ha realizzato e donato la campagna comunicativa). In pochi giorni, già in tantissimi hanno aderito ai consigli di ColdPeace, agendo in modo concreto. Il copy è semplice ed efficace: "Contro la guerra, raffredda la bolletta". "Questa guerra rischia di portare delle conseguenze anche ai civili nostrani, bollette ancora più astronomiche, inflazione fuori controllo, di cui faranno le spese soprattutto quelli che già ora tirano la cinghia. Cambiare o sistemare lo stile di vita, autorganizzare la limitazione dei consumi, è una cosa che si può fare subito", sottolinea la pagina.

ColdPeace individua 12 azioni che possono essere messe in atto subito, riducendo il consumo di gas in casa e in ufficio. Eccole:

1/ MENO ORE

Riduci le ore di entrata in funzione del tuo impianto di riscaldamento a gas.

2/ ABBASSA LA TEMPERATURA

Riduci la temperatura della tua caldaia a gas per il riscaldamento e per l’acqua calda.

*Se vivi in un condominio con il riscaldamento centralizzato, chiedi all’amministratore di proporre le azioni ai due punti precedenti.

3/ SPEGNI DI NOTTE

Spegni la caldaia di notte.

4/ CHIUDI LE FINESTRE

Evita dispersioni di calore, non tenere le finestre aperte quando il tuo impianto di riscaldamento è in funzione.

5/ ABBASSA IL FUOCO

Quando usi il fornello della cucina, riduci la fiamma senza farla uscire dai bordi (consumi meno gas, raggiungi più in fretta la temperatura e non rovini le pentole).

6/ USA LA LAVASTOVIGLIE

Prediligi la lavastoviglie per lavare i piatti, non usi gas e consumi meno acqua.

7/ CHIUDI L'ACQUA

Quando fai la doccia, ti lavi le mani o usi il bidet, chiudi l’acqua mentre ti insaponi.

8/ LAVATI A PEZZI

Se non fai un lavoro fisico o sport tutti i giorni, prova a lavarti a “pezzi” (ascelle e parti intime), non fa benissimo alla tua pelle usare detergenti tutti i giorni.

9/ ABBRACCI E MAGLIONI

Vestiti un po’ più pesante anche nei luoghi chiusi (casa, lavoro, scuola) e abbraccia di più il tuo partner, i tuoi figli o i tuoi genitori.

10/ SII D'ESEMPIO

Parla con i tuoi figli, familiari, colleghi di ufficio, compagni di scuola e provate insieme a far applicare questi consigli anche nei luoghi di lavoro e di studio.

11/ ESPORTA #COLDPEACE

Adotta questi comportamenti non solo a casa, ma anche fuori: in hotel, in palestra, ecc.

12/ SHARE #COLDPEACE

Fatti un selfie o fai un video mentre compi una di queste azioni e pubblicala sui tuoi canali social con l’hashtag