Questo è un pollo broiler di 70 giorni. Negli anni ’50 poteva arrivare a pesare fino a un chilo e mezzo circa. Questo è lo stesso pollo, oggi, a 48 giorni. Ne pesa 3 di chili. Che cos’è un pollo broiler e perché la questione è finita in parlamento. A rapido accrescimento vengono chiamati. Sono frutto di una selezione genetica che li sottopone a una crescita letteralmente innaturale.

Innaturale in quanto insostenibile e parliamo delle loro zampe che non riescono a sorreggere tale peso, creando loro problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie, finendo così per non riuscire nemmeno a raggiungere abbeveratoi e mangiatoie.

Lo avrete capito, è la razza di polli destinata agli allevamenti, quelli intensivi. In queste immagini, dell’organizzazione Animal Equity, ci sono alcune istantanee della loro vita, breve, di circa 7 settimane, fatta spesso di affollamento, sporcizia, malattie, cadaveri in decomposizione e morte precoce.

La Commissione UE ammette che tale modalità di allevamento è un problema e la denuncia dell’organizzazione animalista è arrivata anche in Senato. Sì, perché il 98% degli allevamenti in Italia, praticamente tutti, sono di polli broiler.

In Commissione Agricoltura del Senato è stata depositata un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell'agricoltura Lollobrigida chiarimenti riguardo alle strategie di tutela dei polli destinati al consumo umano. Nell’interrogazione si sottolinea come “queste pratiche di allevamento siano palesemente in contrasto con l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come "esseri senzienti”, e con la direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, sulla protezione degli animali negli allevamenti, che prescrive, in particolare, che agli animali non siano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili”.

La Commissione Europea nel frattempo ha comunicato che sta valutando le possibilità di intervento per affrontare le conseguenze negative che l'allevamento di questi animali comporta. Come riconosciuto anche dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la selezione genetica effettuata sui polli broiler a rapido accrescimento allevati per la loro carne ha infatti ripercussioni disastrose sulla qualità di vita dei polli.